ТАСС: в Красноярском крае при жесткой посадке Ан-2 погиб человек

Всего на борту находились два человека

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. При жесткой посадке самолета Ан-2 на юге Красноярского края погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"На борту находилось два человека, один погиб", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что, по предварительным данным, после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО "Борус" совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.