СБУ задержала чиновника Минюста за организацию схемы уклонения от мобилизации

Его поймали во время получения части взятки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из руководителей центрального межрегионального управления Минюста Украины, который организовал схему уклонения от мобилизации по поддельным справкам о здоровье, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

"Как установило расследование, чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных справок о "непригодности" по здоровью", - говорится в Telegram-канале СБУ. Чиновника поймали во время получения части взятки, ему предъявили обвинения по статьям о препятствовании работы ВСУ и получении неправомерной выгоды.

Помимо медицинских справок, сотрудник Минюста предоставлял услуги по удалению персональных данных уклонистов из базы розыска военкоматов. Он использовал свои связи в медицинских учреждениях и военкоматах Киева. За "помощь" уклонистам чиновник получал $20 тыс. СБУ продолжает расследование, чтобы установить всех участников схемы.

15 августа на фоне многочисленных сообщений о том, что украинцы все чаще реализуют разные способы избежать призыва в войска, СБУ заявила, что Департамент военной контрразведки ведомства уже заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и увозят в военкоматы. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.