Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

СБУ задержала чиновника Минюста за организацию схемы уклонения от мобилизации

Его поймали во время получения части взятки
Редакция сайта ТАСС
11:50

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из руководителей центрального межрегионального управления Минюста Украины, который организовал схему уклонения от мобилизации по поддельным справкам о здоровье, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

"Как установило расследование, чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных справок о "непригодности" по здоровью", - говорится в Telegram-канале СБУ. Чиновника поймали во время получения части взятки, ему предъявили обвинения по статьям о препятствовании работы ВСУ и получении неправомерной выгоды.

Помимо медицинских справок, сотрудник Минюста предоставлял услуги по удалению персональных данных уклонистов из базы розыска военкоматов. Он использовал свои связи в медицинских учреждениях и военкоматах Киева. За "помощь" уклонистам чиновник получал $20 тыс. СБУ продолжает расследование, чтобы установить всех участников схемы.

15 августа на фоне многочисленных сообщений о том, что украинцы все чаще реализуют разные способы избежать призыва в войска, СБУ заявила, что Департамент военной контрразведки ведомства уже заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и увозят в военкоматы. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. 

Украина