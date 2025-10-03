Напавшему на ученика в школе в Саратове назначили запрет определенных действий

Запрет назначен на срок до 1 декабря

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Саратова избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий фигуранту дела о нападении на ученика в одной из школ города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Запрет определенных действий [назначен на срок] до 1 декабря", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 1 октября в одном из образовательных учреждений в присутствии обучающихся и преподавателей 51-летний злоумышленник напал на 13-летнего ученика. Подозреваемого задержали. В отношении него завели уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщали в прокуратуре региона, предварительно установлено, что между двумя учениками произошел конфликт, о котором один из детей сообщил отцу. На это родитель отреагировал тем, что пришел в класс, где высказал угрозы и нанес телесные повреждения оппоненту сына.

В службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ сообщали о начале проверки мужчины, напавшего на школьника, а также членов его семьи на законность получения российского гражданства.