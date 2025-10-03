В Перми арестовали напавшего на девочку

Подростку удалось оказать сопротивление и убежать

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Неоднократно судимого мужчину, напавшего на 14-летнюю девочку в Орджоникидзевском районе Перми, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

"Неоднократно судимому мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней). <...> Судом в отношении обвиняемого по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, днем 20 сентября мужчина 1979 года рождения в лесном массиве вблизи Орджоникидзевского района Перми, применяя насилие, напал на 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера". Девочке удалось оказать сопротивление и убежать.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.