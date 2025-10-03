В Удмуртии осудили мужчину за производство 130 кг наркотиков

Подсудимый оборудовал нарколабораторию в частном доме в Ижевске

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Верховный суд Удмуртии приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Кировской области по делу о производстве наркотиков в особо крупном размере, сообщает прокуратура республики.

"С учетом позиции государственного обвинителя су назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с декабря 2023 года по май 2024-го подсудимый в составе организованной группы оборудовал нарколабораторию в частном доме в Ижевске и производил наркотики для сбыта. Деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ, изъято более 130 кг наркотиков, прекурсоры и оборудование.