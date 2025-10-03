Суд отказал в аресте фигуранта дела об отравлении суррогатом в Ленобласти
13:21
обновлено 13:30
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Суд отказал следствию в заключении под стражу еще одного подозреваемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, фигуранту избран запрет определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Зинченко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - говорится в сообщении.