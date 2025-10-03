В Челябинске завели дело о надругательстве над государственным гербом

В сети появилась видеозапись, на которой компания молодых людей разрывает паспорт гражданина России

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Дело о надругательстве над государственным гербом возбудили в Челябинске после появления в сети видеозаписи, на которой компания молодых людей разрывает паспорт гражданина России. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась видеозапись, на которой компания молодых людей, выражаясь нецензурной бранью, разрывает паспорт гражданина Российской Федерации. "По данному факту следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинска СУ СК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полицейскими задержаны и доставлены в СУ СК РФ по региону местные жители в возрасте 20 и 21 года. Сотрудники ведомства проводят с ними необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанными оказались жители г. Златоуста, Сосновского и Аргаяшского районов Челябинской области в возрасте 18, 20 и 21 года. Волк добавила, что по словам задержанных, они уничтожили недействительный паспорт, который числился утерянным, находясь в состоянии опьянения в одном из баров. "Все участники происшествия задержаны и доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - добавила представитель ведомства.

На видео, размещенном Волк в Telegram-канале, один из задержанных признается, что находился в ночном клубе в нетрезвом состоянии. "Совершил очень плохой поступок, за что очень сильно раскаиваюсь. Очень сильно виноват. Прошу меня простить", - сказал он. Другой задержанный также признается, что в алкогольном опьянении порвали недействительный паспорт. "В содеянном раскаиваюсь", - сказал он. Третий задержанный также признал, что сделал ошибку.