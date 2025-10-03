В Москве арестовали адвоката за покушение на мошенничество

Его заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвокату Сергиево-Посадского филиала Московской областной коллегии адвокатов Сергею Чередову, обвиняемому в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Чередова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - уточнили в суде.

По данным инстанции, Чередову вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Суд отказал стороне защиты и самому обвиняемому в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения: домашнего ареста или запрета определенных действий.