СБУ обвинила в госизмене подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в госизмене подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале СБУ.

Читайте также

Парубий застрелен. Что известно об убийстве человека с "майданным" прошлым

"СБУ собрала доказательства того, что подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу российских спецслужб. Следователи нашли доказательства государственной измены со стороны подозреваемого", - говорится в сообщении.

Как уточнили в службе, арестованному теперь "предъявлено обвинение в госизмене, совершенной в условиях военного положения" на Украине. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее убийство квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью). Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября был задержан Михаил Сцельников, который признал вину и был арестован на 60 суток без права внесения залога. Несколько дней назад СБУ засекретила дело об убийстве.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на майдане Незалежности в Киеве. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список РФ.