ТАСС: житель Петербурга пострадал от отравления алкогольным суррогатом

Потерпевший находится в больнице

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Первый пострадавший житель Санкт-Петербурга появился в деле о массовом отравлении алкогольным суррогатом из Ленинградской области.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, потерпевший находится в больнице. "Именно по данному эпизоду отравления был задержан подозреваемый житель Ленобласти Александр Зинченко, которому сегодня Октябрьский суд города избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказал он.

По его словам, других случаев отравлений петербуржцев алкогольными суррогатами на данный момент не зафиксировано.

О мере пресечения Зинченко ТАСС сообщал ранее. Фигурант подозревается в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие просило заключить мужчину под стражу, однако суд не нашел для этого достаточных оснований.