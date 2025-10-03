В Батайске сотрудницу администрации заподозрили в превышении полномочий

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи в Батайске Ростовской области возбудили дело в отношении сотрудницы городской администрации, ее подозревают в трех эпизодах превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в администрации Батайска были проведены обыски, замглавы администрации города Карину Деркач подозревают в превышении должностных полномочий. Правоохранители завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности начальника управления образования города Батайска. Она подозревается в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий - ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году подозреваемая поручила сотрудникам финансовой службы управления образования произвести оплаты на общую сумму 170 тыс. рублей на счета индивидуальных предпринимателей по фиктивным договорам о проведении ремонтных работ в детских садах. Позднее деньги со счетов передали генеральному директору юридического лица, осуществляющего ремонт местной гимназии: для получения им имущественной выгоды и ускорения ремонтных работ в самой гимназии.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения пподозреваемой.