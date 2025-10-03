Над российскими регионами сбили шесть беспилотников
17:24
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – отметили в ведомстве.
Три БПЛА были сбиты над территорией Курской области, два уничтожены над Белгородской областью и один над Брянской.