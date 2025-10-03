Подконтрольные Киеву районы ДНР частично обесточены

Речь идет о населенных пунктах Дружковка и Константиновка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подконтрольные Киеву районы ДНР оказались частично обесточены. Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, полностью обесточены, в частности, населенные пункты Дружковка и Константиновка.

На Украине критическая ситуация сохраняется с электроснабжением Черниговской области. В Славутиче Киевской области, который обесточен с 1 октября, начинают восстанавливать энергоснабжение критических объектов. Также обесточены два района Сумской области.