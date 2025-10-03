В Дагестане арестовали подозреваемых в убийстве 18-летнего юноши

Один из подозреваемых оказался известным в регионе тренером по борьбе

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя города Дербента в Дагестане заключили под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя Дербента", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что один из подозреваемых - известный в регионе тренер по борьбе.

28 сентября в Дербенте двое мужчин избили 18-летнего молодого человека, затем связали и вывезли в багажнике автомобиля из города, застрелили из ружья и закопали тело. Следственным управлением СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

2 октября следствие сообщило о задержании одного из подозреваемых. Накануне по подозрению в совершении убийства был задержан второй подозреваемый - 49-летний местный житель. Он добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.