На Камчатке за два часа зафиксировали 11 афтершоков

Их магнитуда варьировалась в пределах от 4,0 до 4,8

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали на Камчатке 11 афтершоков за последние два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Магнитуда афтершоков варьировалась в пределах от 4,0 до 4,8.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск) 18 сентября. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городском округе, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Афтершоковый процесс продолжается.