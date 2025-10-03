В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Украинский БПЛА ударил по работающей в поле сельхозтехнике

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Ясные Зори Белгородского района дрон ВСУ атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины правой кисти", - проинформировал глава региона.

По его словам, для дальнейшего лечения бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу. "Техника получила повреждения", - добавил Гладков.