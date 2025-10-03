В Горловке поврежден многоквартирный дом из-за атаки ВСУ
ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Горловку Донецкой Народной Республики, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поврежден многоквартирный дом", - написал он в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших из-за атаки ВСУ уточняется. Глава округа также сообщил, что в результате атаки украинского дрона в Никитовском районе Горловки повреждено одно из учреждений.
Ранее Приходько сообщил, что в Горловке пострадали два подростка в результате детонации украинской противопехотной мины.