Экс-проректор РУДН Должикова обжаловала арест по делу о мошенничестве

Адвокат фигурантки Александр Самухов отметил, что в прессе уголовное дело освещается некорректно, опубликованная информация по большей части не соответствует действительности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший проректор Российского университета дружбы народов Анжела Должикова подала жалобу на решение о ее аресте. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Александр Самухов.

"Должикова подала апелляцию на решение избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Хочу подчеркнуть также, что в прессе это уголовное дело освещается некорректно, опубликованная информация по большей части не соответствует действительности", - сказал он.

В конце сентября Тверской районный суд Москвы избрал Должиковой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Ранее Должиковой по этому делу был назначен запрет определенных действий, однако позже меру пресечения ужесточили.