В Белгородской области в сентябре из-за атак ВСУ погибли 20 человек

Ранения получили 185 жителей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. На территории Белгородской области в сентябре 20 человек погибли в результате атак ВСУ. Ранения получили 185 жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Очень тяжелый сентябрь для нас. Только вчера погибло два мирных жителя. Всего за сентябрь погибли 20 человек, ранены - 185", - написал он.

Гладков выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что власти региона будут оказывать помощь родным. "Я хотел пожелать быстрейшего выздоровления всем нашим раненым, особенно детям, женщинам, людям старшего возраста, и возвращения к своим близким", - написал губернатор.