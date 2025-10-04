В Ленобласти задержали бойца MMA Байрамова, избившего мужчину

Конфликт между мужчинами произошел из-за расхождения взглядов на трактовку норм федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. По уголовному делу о хулиганстве задержали 30-летнего уроженца Дагестана, который избил мужчину в Ленинградской области из-за конфликта на религиозной почве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"2 октября полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении уроженца Дагестана. В рамках данного уголовного дела вчера, 3 октября, подозреваемый был задержан по месту жительства, допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - отмечается в сообщении.

Сообщение о драке на Воронцовском бульваре в городе Бугры поступило в полицию Всеволожского района Ленобласти 30 сентября, прибывший на место патруль доставил в участок двух участников конфликта - 29-летнего Илью и 30-летнего Эрзимана. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бойце ММА Эрзимане Байрамове. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о драке с его участием.

По данным полиции, конфликт между мужчинами произошел из-за расхождения взглядов на трактовку норм федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". Несмотря на то, что пострадавший не стал писать заявление на дагестанца и фиксировать побои в травмпункте, после объективной проверки и опроса свидетелей полиция возбудила уголовное дело. "Полицейское следствие намерено ходатайствовать о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГУ МВД.

На счету Байрамова более 10 поединков в смешанных единоборствах. Боец выступал в Hard Core, NWPA и Федерации панкратиона Санкт-Петербурга.