В Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей

Авария произошла в Дальнереченске

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса и двух большегрузов произошла в городе Дальнереченске Приморского края, пострадали шестеро детей.

Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Вечером 4 октября 2025 года на 349-м км + 879 м автодороги А-370 "Уссури" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по направлению в сторону Хабаровска, а также двух большегрузов. Пострадали шестеро детей", - проинформировали в прокуратуре.