По Белгородской области за сутки выпустили более 100 БПЛА и 70 боеприпасов

Погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили 72 боеприпаса и 105 беспилотников по Белгородской области за минувшие сутки. В результате ударов погибли два человека, пострадали трое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, один из которых сбит. В селе Головчино при детонации дрона пострадала женщина. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - написал Гладков.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и восьми населенным пунктам выпущено 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, нанесены удары с применением 29 беспилотников, из которых 21 сбит и подавлен. В Шебекино в результате обстрела и атаки дрона погибли мирная жительница и боец "Орлана". Пострадавшей женщине показали медпомощь, она продолжает лечиться амбулаторно.

Как сообщил Гладков, над Белгородским районом были сбиты восемь беспилотников, в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на работающую технику в поле пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение в медучреждении. Также над Алексеевским муниципальным округом сбили три беспилотника, в Борисовском районе села Беленькое, Березовка и Грузское подверглись атакам четырех беспилотников.

По информации губернатора, в Волоконовском районе село Новое и хутор Плотвянка были атакованы с применением 3 БПЛА, над Валуйским муниципальным округом были сбиты 19 дронов, в Красногвардейском районе села Никитовка и хутор Кислинкой атаковали по 1 беспилотнику, 1 дрон был сбит системой ПВО. По 7 населенным пунктах Краснояружского района были выпущены 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов, совершены атаки 12 БПЛА, 4 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, над Ровеньским районом система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа.