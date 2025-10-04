В некоторых регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в некоторых регионах Украины, отменена спустя примерно полчаса. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

В красной зоне продолжает находиться Сумская область.

В новость внесены изменения (13:57 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.