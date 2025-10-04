В некоторых регионах Украины объявляли воздушную тревогу
10:21
обновлено 10:57
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в некоторых регионах Украины, отменена спустя примерно полчаса. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
В красной зоне продолжает находиться Сумская область.
