В Москве полиция остановила машину с поддельными белорусскими номерами

Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ по информации МВД Белоруссии остановили в Москве мужчину, находившегося за рулем автомобиля с поддельными белорусскими номерами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Столичная Госавтоинспекция оперативно отреагировала на информацию МВД по Республике Беларусь. Коллеги из этой страны сообщили, что по Москве передвигается кроссовер с поддельными белорусскими регистрационными знаками. Благодаря принятым мерам инспекторы обнаружили автомобиль и остановили его на Ярославском шоссе. За рулем находился житель Москвы 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

В отношении водители составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.2 (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) и 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) КоАП РФ. Фальшивые регистрационные знаки изъяты. Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.