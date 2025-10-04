В Приморье госпитализировали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

Их состояние не вызывает опасений у медиков

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. В Приморском крае шестеро детей, пострадавших в результате ДТП с автобусом, госпитализированы, их состояние не вызывает опасений у медиков. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Шестеро детей госпитализированы и получают медицинскую помощь в Дальнереченской больнице Приморья в результате ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса. В настоящее время состояние всех детей не вызывает опасений. Оперативно проведены все необходимые обследования и первичная хирургическая обработка ран, - говорится в сообщении. - Состояние взрослых пациентов - легкой степени тяжести".

Уточняется, что у одного ребенка диагностирован открытый перелом костей носа, у остальных пострадавших - рваные раны, гематомы и ссадины. Планируются телемедицинская консультация и дальнейшая транспортировка пациентов в медучреждение Владивостока.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, по версии следствия, вечером 4 октября в городе Дальнереченске в Приморском крае на автодороге А-370 "Уссури" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, а также двух большегрузных машин. В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние.