На Камчатке начали проверку из-за травмирования туристов

При восхождении на вулкан Вилючинский двое пострадали и один погиб

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Процессуальная проверка организована в Камчатском крае, где двое туристов пострадали и один погиб при восхождении на вулкан Вилючинский. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования туристов при восхождения на вулкан Вилючинский (ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 4 октября. Туристы сорвались при восхождении на вулкан. Для их эвакуации на место вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту, специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м. Позже стало известно, что один из участников группы погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Третья участница восхождения также найдена, она не пострадала. Всего в спасательной операции задействованы 45 человек. Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.