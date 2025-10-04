TV8: ближайшего соратника Плахотнюка Константина Цуцу арестовали на 30 дней

Его обвинили в коррупции и незаконном пересечении госграницы

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Суд сектора Чеканы Кишинева предъявил обвинения и арестовал на 30 дней экс-депутата парламента Молдавии Константина Цуцу, ближайшего соратника бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил телеканал TV8.

По его данным, Цуцу обвинили в коррупции и незаконном пересечении государственной границы. В частности, как ответил его адвокат Юлиан Тимотин, обвинения не имеют оснований - он пересек границу легально, предъявив свой паспорт. Суд поместил бывшего парламентария под стражу на 30 суток. Цуцу доставят в изолятор тюрьмы № 13.

На прошлой неделе суд одобрил задержание Цуцу в рамках уголовных дел о незаконном обогащении и мошенничестве и принял решение об объявлении его в международный розыск. 3 октября он был задержан, сдавшись молдавской полиции на одном из пограничных пунктов при возвращении в страну.

В июле 2025 года Цуцу был задержан вместе с Плахотнюком в аэропорту Афин, после того как власти Молдавии и России объявили бывшего олигарха в международный розыск по линии Интерпола. У Цуцу были обнаружены поддельные удостоверения личности, однако в сентябре он был отпущен, а Плахотнюка экстрадировали в Молдавию. В России Цуцу подозревают в участии в преступной организации, занимающейся международным наркотрафиком.