В Газе за сутки из-за израильских атак погибли свыше 60 палестинцев

Еще 265 человек получили ранения

Редакция сайта ТАСС

Газа © REUTERS/ Amir Cohen

БЕЙРУТ, 4 октября. /ТАСС/. Число погибших за сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа достигло 66, еще 265 получили ранения. Такие данные приводятся в сводке Минздрава палестинского анклава, размещенной в X.

В ней указывается, что с начала военных действий 7 октября 2023 года жертвами израильских атак стали 67 074 палестинца, более 169 тыс. пострадали.

Представитель местной службы гражданской обороны сообщил агентству Maan, что в 4 октября в первой половине дня под обстрел попали пункты раздачи гуманитарной помощи в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы. По его сведениям, погибли шесть человек и 64 получили ранения.

Он отметил, что по причине интенсивного огня, который ведется из орудий по жилым кварталам города Газа, отряды спасателей не могут приступить к разбору завалов рухнувших зданий.

Как передал телеканал Al Jazeera, израильский беспилотник во второй половине дня атаковал один из домов в районе Лабабейди, оттуда поступили данные об одном убитом и семи раненых. В госпиталь Аль-Маамадани были доставлены тела четырех погибших с улицы Яффа, попавшей под обстрел.

С 16 сентября, когда началась сухопутная операция израильских войск, десятки тысяч жителей покинули административный центр сектора Газа, однако, по информации палестинских властей, в центральной и южной части города остается еще около 500 тыс. человек.