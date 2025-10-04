В аэропорту Схипхол из-за шторма отменили более 150 рейсов

По всей территории страны объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых порывов ветра скоростью до 90 км/ч, а на побережье - до 100 км/ч

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Более 150 авиарейсов были отменены 4 октября в амстердамском аэропорту Схипхол из-за сильного ветра, вызванного штормом "Эми", приближающимся к Нидерландам с территории Великобритании и Ирландии. Об этом сообщил портал NU.nl.

По его информации, из-за непогоды только авиакомпания KLM решила отменить около 80 прибывающих и 70 вылетающих рейсов. По данным Королевского метеорологического института, по всей территории страны объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых порывов ветра скоростью до 90 км/ч, а на побережье - до 100 км/ч.

Из-за непогоды в Нидерландах отменен также ряд спортивных мероприятий, включая веломарафон в Нунспете и мотокросс в провинции Утрехт. Как передает корреспондент ТАСС, в Гааге в течение всего дня идет ливень с сильными порывами ветра, на некоторых улицах повалены деревья и мусорные баки. Метеорологи предостерегают жителей города от выхода на улицу без острой необходимости.

Шторм "Эми" является остаточным циклонным образованием урагана "Умберто", сформировавшегося в конце сентября над южной частью Атлантического океана.