В Костроме ребенок выпал из окна девятого этажа

Он погиб на месте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мальчик 2021 года рождения погиб, выпав из окна квартиры на девятом этаже на улице Самоковской в Костроме, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на улице Самоковской выпал мальчик 2021 года рождения. Малыш погиб на месте. По предварительным данным, мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра, выпал из окна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства.