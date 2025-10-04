В Тбилиси митингующие подожгли инвентарь кафе у президентского дворца

Спецназ полностью оттеснил протестующих от резиденции

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Тбилиси у президентского дворца подожгли инвентарь, мебель расположенных рядом кафе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Спецназ полностью оттеснил протестующих от президентской резиденции, однако митингующие мебелью близлежащих кафе выстроили баррикады. Там же находится полиция.

На асфальте валяются камни, которые митингующие подготовили заранее.

В Тбилиси проходит митинг. Днем демонстранты собрались, чтобы опротестовать проходящие в стране муниципальные выборы.

4 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.