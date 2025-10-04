В Одессе толпа с участием медиков отбила мужчину у сотрудников военкомата

На записи, которую опубликовало издание "Страна", слышно, как девушка говорит, что его душат и бьют

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Прохожие в Одессе пришли на помощь мужчине, которого сотрудники военкомата пытались насильно посадить в машину и увезти в мобилизационный пункт. Об этом сообщает издание "Страна", которое опубликовало видео инцидента.

На записи видно, как сначала девушка забирается в машину военкомата, куда насильно затащили мужчину, не дает военным закрыть дверь и уехать. Услышав ее крики, на помощь приходят прохожие и врачи проезжавшей мимо скорой помощи. На записи слышно, как девушка говорит, что мужчину душат и бьют.

После вмешательства медиков сотрудники военкомата отпустили мужчину и уехали с места, осыпаемые оскорблениями собравшихся.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.