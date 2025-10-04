В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Они получили ранения из-за попадания разных предметов, которыми кидались демонстранты

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"В результате попадания разных предметов, которыми кидались демонстранты, на данном этапе пострадали 14 сотрудников министерства внутренних дел", - сказал Дарахвелидзе.

В Тбилиси продолжается акция протеста. Демонстранты собрались, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов. Организаторы митинга призвали участников переместиться к президентскому дворцу, где позднее произошли беспорядки.

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти неоднократно предупреждали, что правонарушения во время выступлений в день выборов будут наказываться по всей строгости закона. За призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и депутат столичного собрания Звиад Куправа.