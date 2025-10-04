В ДНР из-за атак ВСУ погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. В Макеевке в результате атаки БПЛА ВСУ один мирный житель погиб, двое ранены. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Горняцком районе Макеевки при атаке ударным БПЛА погибла женщина 1982 г. р. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 г. р., пострадал мужчина 1954 г. р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что также повреждены четыре жилых дома, складское помещение и административное здание.

"Повреждены четыре жилых домостроения в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское (г. о. Дебальцево), объекты гражданской инфраструктуры в Ленинском районе Донецка (административное здание и складские помещения). Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) совершены три вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА", - подчеркнул глава ДНР.