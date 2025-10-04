В Марий Эл в ДТП погибли два человека

Еще два пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В ДТП на 14-м км автодороги Мари-Турек - Мари-Билямор два человека погибли и двое пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Марий Эл.

"По предварительным данным, в 18:10 (16:10 мск) на 14-м км автодороги Мари-Турек - Мари-Билямор водитель автомашины Renault Kaptur выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Lada Granta. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались. Два пассажира автомашины Lada, в том числе один несовершеннолетний получили телесные повреждения", - сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, в настоящее время на месте работают сотрудники ведомства.