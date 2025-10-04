В Белгородской области мирный житель пострадал, наступив на взрывное устройство
20:17
БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Мужчина наступил на взрывное устройство на своем участке в Шебекине Белгородской области. Пострадавшего в стабильно тяжелом состоянии доставляют в областную клиническую больницу.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Шебекине пострадал мирный житель. На своем участке мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. В стабильно тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.