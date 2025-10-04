Минздрав Грузии: в Тбилиси в ходе беспорядков пострадал 21 полицейский

Травмы получили также шесть протестующих

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 полицейский и 6 участников акции протеста пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии.

"В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших полицейских. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, у одного правоохранителя перелом и гематома.