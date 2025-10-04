В двух районах Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Острогожском и Россошанском районах Воронежской области. Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Острогожский и Россошанский районы - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.

Ранее на территории всей Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА.