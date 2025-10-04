В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Лискинский район, тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.

Ранее глава региона сообщал от опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории всего региона, а также о непосредственной угрозе удара БПЛА в Острогожском и Россошанском районах.