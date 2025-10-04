В Киеве и четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
04 октября, 23:55
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Винницкой, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях.
В красной зоне остаются Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.