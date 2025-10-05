На Камчатке выжившую туристку спустили к подножию Вилючинского вулкана

Женщина переохладилась и не может самостоятельно двигаться

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Туристку, сорвавшуюся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, спустили к подножию горы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Ночью медики на высоте 1 500 м осмотрели женщину - она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два участника восхождения - мужчина и женщина - после падения погибли от полученных травм. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжившую туристку транспортировали вниз на носилках. Всего в работах были задействованы более 40 человек - это сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России и КГКУ "ЦОД", Камчатского спасательного центра МЧС России, а также волонтеры и медики.

Как сообщили ТАСС в Камчатском территориальном Центре медицины катастроф, состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. "Она в машине скорой помощи направляется в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у нее нет, зафиксировано общее переохлаждение", - сказали в Центре.

Три туриста сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский 4 октября. Для их эвакуации на место вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту, специалистов высадили на вулкане вечером на высоте 1,5 тыс. м. Позже стало известно, что двое альпинистов погибли. Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.