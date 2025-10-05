ТАСС: боевики ждали от куратора команды о нападении на посетителей "Крокуса"

Участник судебного процесса рассказал, что исполнители теракта не принимали никаких решений самостоятельно

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" сами не принимали решения, когда нападать на посетителей концертного зала, а ждали команды от своего куратора, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

"Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, террористы направились в здание концертного зала "сразу после команды куратора".