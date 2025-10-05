В большинстве регионов Украины отменили воздушную тревогу

Сирены продолжают работать в Львовской, Ровненской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Тревога отменена в Киеве и на большей части территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены смолкли в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.