В Запорожье около 70 тыс. абонентов обесточены после взрывов

Также на территории одного из городских предприятий возник пожар

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Около 70 тыс. абонентов обесточены после серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также фиксируются перебои с водоснабжением. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

"Перебои со светом и водоснабжением, - написал он в своем Telegram-канале. - Без света более 67 тыс. абонентов областного центра".

По его словам, еще 6 тыс. абонентов обесточены за пределами города. Федоров также сообщил, что на территории одного из городских предприятий возник пожар. Кроме того, повреждены газопроводы.

В ночь на воскресенье поступали сообщения о многочисленных взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.