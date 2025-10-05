Тайфун "Матмо" обрушился на побережье провинции Гуандун

Власти Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тыс. жителей

ШАНХАЙ, 5 октября. /ТАСС/. Тайфун "Матмо" достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в момент выхода на берег скорость ветра в пределах стихии достигала 42 м/с.

В преддверии удара стихии власти провинций Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что тропический циклон прошел в 60 км к северо-востоку от Хайнаня. Все рейсы международного аэропорта города Хайкоу Мэйлань были отменены с 23:00 (18:00 мск) субботы. Как ожидается, авиасообщение возобновят с 20:00 (15:00) воскресенья.

По прогнозам метеорологов, тайфун ослабнет по мере продвижения на северо-запад.