Пожар на юго-востоке Москвы потушили

Возгорание произошло на территории особой экономической зоны "Технополис Москва"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" на юго-востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован", - сказали в МЧС.

Возгорание произошло в административном здании на Волгоградском проспекте, д. 42, к. 11. Его площадь составила 700 кв. м, произошло частичное обрушение на площади 200 кв. м. Предварительно, пострадавших нет.

По данному адресу находится особая экономическая зона "Технополис Москва" и расположены различные высокотехнологичные производства.