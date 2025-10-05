Аэропорт Гонконга задержал или отменил более 100 рейсов из-за тайфуна "Матмо"

Администрация аэропорта также рекомендует пассажирам уточнять у своих авиакомпаний актуальную информацию о рейсах

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. Администрация Международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене, а также о задержках авиарейсов из-за тайфуна "Матмо", который прошел рядом с мегаполисом. По данным руководства воздушной гавани, предварительно планируется отмена 27 рейсов и задержка 81 рейса.

Аэропорт "рекомендует пассажирам уточнять у своих авиакомпаний актуальную информацию о рейсах и закладывать достаточно времени на дорогу в аэропорт после подтверждения времени вылета". Предварительно, передается в тексте, погода улучшится к 6 октября.

Жители с 1 по 8 октября отмечают День образования КНР и Праздник середины осени. По этому случаю в Китае объявлены выходные - "золотая неделя", в течение которой у китайцев принято путешествовать по стране. В Гонконг прибыли сотни тысяч гостей из материкового Китая. Однако тайфун повлиял на их отдых, ряд мероприятий проходит в ограниченном режиме. Например, гонконгский Диснейленд подтвердил, что парк будет открыт, но с ограничениями, поскольку работа всех аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в воскресенье приостановлена.

"Матмо" стал 12-м циклоном, из-за которого в этом году в Гонконге объявляли тревогу. Это рекордный показатель с 1946 года.