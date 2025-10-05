Белгородскую область за сутки атаковали с помощью более 140 БПЛА

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 140 беспилотников и более 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся атакам 33 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали супруги. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, женщина отпущена на амбулаторное лечение", - написал губернатор, добавив, что повреждения получили девять квартир в четырех многоквартирных домах и частный дом.

По Белгородскому району ВСУ выпустили 76 БПЛА, повреждены 6 частных домов. Борисовский район атаковал FPV-дрон, Валуйский округ атаковали три беспилотника, Алексеевский округ атаковал БПЛА самолетного типа, последствий нет. По Волоконовскому району ВСУ выпустили четыре беспилотника, поврежден частный дом.

Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 6 БПЛА и 18 боеприпасов. По информации Гладкова, за медицинской помощью обратился 16-летний юноша, пострадавший после сброса взрывных устройств с БПЛА на частный дом в селе Гора-Подол ночью 4 октября, он продолжает лечение в больнице. Губкинский округ атаковал беспилотник самолетного типа, Чернянский район атаковал один беспилотник, последствий нет.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили четыре БПЛА и три боеприпаса. Шебекинский округ атаковали с помощью 11 беспилотников, сгорел частный дом. По словам губернатора, мужчина подорвался на взрывном устройстве в Шебекине, он госпитализирован в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Яковлевский округ ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа, последствий нет.