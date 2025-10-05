В Новой Москве в ДТП с автобусом пострадали трое детей

У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Автобус и легковая машина столкнулись в Новой Москве, в результате пострадали трое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло примерно в 11:41 мск в районе дома 17 по улице Брусилова. "Предварительно, столкнулись автобус и легковая иномарка, трое несовершеннолетних в возрасте 3, 6 и 8 лет - пассажиры автомобиля - в сопровождении матери направлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии. В медицинских службах сообщили ТАСС, что у детей диагностировано сотрясение головного мозга.