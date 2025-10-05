ВСУ атаковали Белгородскую область БПЛА и боеприпасами

В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС. Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по Белгородской области при помощи беспилотников и боеприпасов, пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник сдетонировал о кровлю многоквартирного дома - повреждено остекление. <...> В Белгородском районе в поселке Политотдельском FPV-дрон атаковал служебный автобус - у транспортного средства выбиты стекла", - написал глава региона.

В Шебекинском округе в результате двух обстрелов со стороны ВСУ выбиты окна в семи частных домах, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. В Грайвороне при ударе БПЛА осколками посечены два автомобиля, повреждены окна и входы в трех частных домах, в Валуйском округе повреждена кровля склада. В Волоконовском районе при атаке FPV-дрона пробита кровля частного дома, снарядом уничтожен дом.

Как ранее сообщал Гладков, в Белгородском районе в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены шесть частных домов. В результате детонации БПЛА рядом с частным домом в Белгороде повреждения получили окна, кровля, фасад и ворота гаража, повреждены фасады двух домов и легковой автомобиль, ударом другого беспилотника повреждена дорога.